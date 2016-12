Fotógrafo do projeto @des_coberta encerra ano com ensaio nu

News

O fotógrafo CHRISTIANO CARDOSO desenvolveu em 2016 um projeto no Instagram com o perfil @des_coberta, no qual publica fotos de ensaios clicados tanto com modelos quanto com mulheres comuns. Para passar a régua no ano, ele convidou quatro belas para uma sessão especial de fotos.

O quarteto fantástico aí do lado é formado pelas modelos FRANCINE ABREU, ANA PAULA KOVALSKI, CAMILA SAIBRO e RAFAELA POLONI.

Foto: Christiano Cardoso / Divulgação

Foto: Christiano Cardoso / Divulgação

