Fotógrafo gaúcho Leopoldo Plentz tem exposição em cartaz no Uruguai

Um dos espaços dedicados à fotografia mais bacanas da América do Sul, o Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) está com uma bela exposição de trabalhos de LEOPOLDO PLENTZ – o centro cultural uruguaio, aliás, costuma exibir com frequência a obra de fotógrafos gaúchos. A mostra JARDÍN DE LAS DELICIAS Y OTRAS COSAS reúne uma seleção de quatro séries que evidenciam o trânsito do artista por distintas técnicas: fotografia analógica e digital, escaneamento direto de objetos e fotogravura.

O resultado dessas experiências do porto-alegrense são imagens tri interessantes como estas reproduzidas aqui, registros de "fósseis" da vida urbana em que os objetos se transformam em naturezas-mortas bidimensionais _ tanto por conta da ação do tempo quanto pela própria captura fotográfica. Plentz escaneia resíduos encontrados nas ruas e depois organiza as imagens em composições plásticas, apresentando as sobras do cotidiano como resíduos arqueológicos incrustados na terra.

A expo fica em cartaz no CdF até o dia 4 de março de 2017.

Foto: Leopoldo Plentz / Divulgação

