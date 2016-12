Gravações da série "Turma 5B", de Iuli Gerbase, começam em janeiro

News

Começam agora em janeiro as gravações da série televisiva TURMA 5B, com direção de IULI GERBASE e produção da Prana Filmes. Voltado ao público infantil, o programa conta a história de uma turma de quinto ano do ensino fundamental, a 5B,que é tão esperta quanto bagunceira (como dá para notar na foto aí embaixo, em que a molecada aparece zoando a diretora Iuli). Antes que os professores tenham um ataque cardíaco coletivo,um novo orientador educacional é contratado.

O roteiro é da própria Iuli – que é filha do cineasta Carlos Gerbase e da produtora Luciana Tomasi –, escrito em parceria com Luís Mário Fontoura e Tatiana Nequete. A equipe inclui ainda outros jovens profissionais – mas de larga experiência –, como Bruno Polidoro na fotografia e Ana Júlia Fortes na direção de arte. Já no elenco, além das muitas crianças que passaram por uma maratona de testes, estão os atores Felipe Kannenberg, Nadya Mendes, Girley Paes e Júlio Conte.