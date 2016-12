Longa gaúcho "Mulher do pai" é selecionado para o Festival de Berlim

Cinema

Olha só que bacana: dirigido por CRISTIANE OLIVEIRA e produzido pela Okna Produções em conjunto com a uruguaia Transparente Filma, o longa gaúcho MULHER DO PAI foi selecionado para participar do FESTIVAL DE BERLIM. Contando a história da menina de 16 anos que, com a morte da avó, precisa cuidar sozinha do pai cego, o filme brasileiro será exibido na Generation — seção competitiva do evento voltada para filmes focados na juventude. Entre os outros escolhidos para o festival, cuja 67ª rola de 09 a 19 de fevereiro, está o também brasileiro As duas Irenes, de Fabio Meira. Pendular, de Julia Murat, vai passar na mostra Panorama.

Mulher do pai é a terceira produção do Rio Grande do Sul a figurar na Berlinale. Castanha, de Davi Pretto, e Beira-Mar, de Filipe Matzembacher e Marcio Reolon, participaram da mostra Forum em 2014 e 2015, respectivamente. O filme, gravado na região de Dom Pedrito, marca a estreia da diretora em longas-metragens e já venceu prêmios importantes como o de melhor direção de ficção do 18º Festival do Rio e o prêmio da crítica para diretores estreantes na 40ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.