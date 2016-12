Mesa de Cinema comemora 12 anos em janeiro

News

Já te prepara aí que janeiro vai ser de comemoração envolvendo cozinha e cultura: no dia 23, às 19h, no Hotel Laghetto Viverone, rola o evento de 12 anos da MESA DE CINEMA. As atrações? O filme OS SABORES DO PALÁCIO (foto) e o talento de dois ótimos chefs: CACO ZANCHI e FABIO TOMASINI. Caco, de passagem pela Capital depois de vir da Bélgica, também faz adendos sobre gastronomia ao lado do chef Carlos Kristensen, e o debate sobre o longa francês dirigido por Christian Vincent é mediado pelo colunista aqui da Contracapa.

O menu é mantido em segredo para não estragar a surpresa, mas quem tiver alguma restrição alimentar pode entrar em contato pelo e-mail mesaprodutora@gmail.com. Ah: os convites já estão à venda – dá para entrar em contato pelo mesmo endereço ou no telefone (51) 9 8029 1235.

Mesa de Cinema – 12 anos

Filme: Os sabores do palácio (2012)

Data: 23 de janeiro, segunda-feira

Horário: 19h

Local: Laghetto Viverone Moinhos

Endereço: Dr. Vale, 579 – Porto Alegre

Programação: Coquetel, filme, debate e jantar

Coordenação geral: Rejane Martins

Informações e reservas para o evento:

51 9 8029 1235 ou mesaprodutora@gmail.com