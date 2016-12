Nei Lisboa apresenta a oitava edição de "Nei LisPoa" no Theatro São Pedro

Música

Ainda bem que dá para combater a canícula porto-alegrense com refrigérios como NEI LISBOA (foto), que vem nos abanar os ouvidos e a alma com sua tradicional temporada de verão no Theatro São Pedro. A oitava edição do show Nei LisPoa vai rolar nos dias 17 e 18 de janeiro, mesclando música, textos e humor extraídos dos melhores momentos – e dos piores tormentos – de 2016. Ao lado de Nei (voz e violões), estarão os parceiros Paulinho Supekóvia (guitarra, baixo, vocais), Luiz Mauro Filho (piano acústico, teclados e vocais)e Giovanni Berti (percuteria e vocais).

Leia também

Porto Alegre terá série de projetos que combinam música e bebida

Kabid MC e Duplamente lançam websérie

Pepsi Twist Land, em Atlântida, terá Donavon, Liniker, Céu e Clarice Falcão



No repertório do espetáculo de uma hora e meia, além dos sucessos da carreira do cantor e compositor, estarão releituras de hits do pop rock – seção inspirada no disco Hi-fi (1998) – e pedidos do público. A apresentação do dia 18, aliás, será tri especial: Nei vai comemorar seu aniversário de 58 anos no palco.