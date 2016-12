Rita Gnutzmann abre exposição de fotos sobre o Estado no Bistrô do Margs

News

A fotógrafa RITA GNUTZMANN vai abrir, no dia 2 de janeiro, a exposição GENIUS LOCI DA COSTA SUL lá no Bistrô do Margs. Nas fotografias, paisagens da costa sul do Rio Grande do Sul — lugares por onde chegaram os primeiros povos que se fixaram no Estado. A inspiração vem dos relatos de Saint-Hilaire, botânico francês que documentou sua passagem por terras gaúchas na primeira metade do século 19, incluindo locais como a Lagoa Mirim e a Lagoa dos Patos. Tri, né? Com entrada franca, a mostra pode ser visitada até o dia 28 de fevereiro.

Foto: Rita Gnutzmann / Reprodução

