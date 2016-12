Santander Cultural terá exposição sobre Saramago em 2017

News

Já está virando tradição: paralelamente à Feira do Livro de Porto Alegre, anualmente o SANTANDER CULTURAL organiza uma exposição com enfoque na literatura. Pois para 2017 o centro cultural apresentará a mostra SARAMAGO – OS PONTOS E A VISTA. A expo sobre o escritor português JOSÉ SARAMAGO (1922 – 2010) pretender apresentar à nova geração um dos maiores nomes da literatura contemporânea por meio de um inédito material audiovisual. Serão exibidos objetos pessoais, fotografias, correspondências e livros, entre outros itens, pertencentes ou relacionados ao Nobel de Literatura de 1998. O evento vai ocupar o Grande Hall do Santander de 24 de outubro de 2017 a 28 de janeiro de 2018.

