Steve Shelley, ex-Sonic Youth, vem a Porto Alegre com seu novo grupo

Música

Olha só que bacana: STEVE SHELLEY, ex-baterista da cultuada banda americana SONIC YOUTH, vai se apresentar em Porto Alegre no começo do ano acompanhado de seu novo grupo. Ao lado dos brasileiros GUSTAVO RIVIERA e PAULO KISHIMOTO (os três na foto acima, com Shelley no meio), integrantes da Forgotten Boys, o gringo faz parte da RIVIERA GAZ – que fará show no dia 6 de janeiro, no Beco203 (Av. Independência, 936). O trio vai mostrar seu som influenciado por rock dos anos 1990, glam e psychedelic folk. Dividindo o palco na mesma noite, os guris da WALVERDES farão o show de divulgação de seu mais recente disco, chamado Repuxo, lançado pela Loop Discos.



