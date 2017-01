Ana Lonardi: cantora lança novo canal no youtube

Coluna

A cantora e compositora Ana Lonardi lançou no final de semana seu novo canal no YouTube com vídeo da canção Perdoar. Com postagens duas vezes ao mês, o espaço exibirá o repertório autoral da artista com performances ao vivo, clipes e bastidores.



O canal também vai contar com algumas surpresas, como gravações com outros artistas e covers de músicas que inspiram Ana. Essa série de vídeos faz parte da campanha de pré-lançamento do disco de estreia da intérprete, chamado Iluminar Noturno – que já está em fase de mixagem e deve ser lançado entre maio e junho. Para conferir é só acessar o youtube.com/analonardi, ok?