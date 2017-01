Anitta: "Esteban é um artista amigo e querido"

News

"Esteban é um artista amigo e querido. Aquilo tudo foi uma brincadeira. Sou admiradora do trabalho dele. Apenas isso."

A cantora ANITTA desmentiu que tenha algum relacionamento amoroso com o músico gaúcho Esteban Tavares. Recentemente, o ex-integrante da banda Fresno declarou-se para a funkeira carioca no Twitter: "A Anitta me deixa positivamente nervoso. Bom dia. Eu casaria com a Anitta. Na igreja. Viraria até católico". Então tá.