Antonio Villeroy, Bebeto Alves, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro no Sgt. Peppers

Música

Os quatro baitas aí do lado estão comemorando duas décadas de parceria em 2017. Pelo terceiro ano consecutivo, Antonio Villeroy, Bebeto Alves, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro, criadores em 1997 do projeto Juntos, reúnem-se para mais uma temporada de verão no Sgt. Peppers (Rua Quintino Bocaiúva, 256). Batizado de Ouro Sol amarelo verão – nome de uma música recém-composta pela turma –, o show estreia no próximo dia 12 e segue em temporada durante 19 e 26 de janeiro e 1º de fevereiro.



O quarteto de cantores e compositores apresentará novas composições e temas antigos do grupo, como Pedra da memória e Povoado das águas – além das canções que batizaram as temporadas anteriores:a regional Borogodó dos cafundó e a marchinha O buraco da minhoca. Também estão no roteiro Rasa calamidade (Nelson), Salve-se quem souber (Gelson), Sinal dos tempos (Antonio e Bebeto) e músicas de Roberto Carlos, Sérgio Sampaio e Paulo Vazolini.

A reunião dos cantautores inclui no currículo dois discos e uma centena de apresentações pelo Brasil e por países como Argentina, Uruguai, França, Áustria e Alemanha.