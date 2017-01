Armandinho e Onze:20 se apresentam no Pepsi On Stage em abril

Noite de reggae

Não é mentira: no dia primeiro de abril, o Pepsi On Stege irá receber, a partir das 22h, dois grandes representantes do reggae nacional: Armandinho e Onze:20.

Além de tocar seus hits, o cantor gaúcho também irá mostrar algumas novidades do seu repertório, como as canções Eu Sou do Mar e Menina do Verão, enquanto o sexteto mineiro deverá apresentar faixas do recém-lançado EP Tudo Nosso, como os singles Te Amar Me Faz Feliz Demais e Sei Que É Você. Ingressos a R$ 60 a R$ 180 pelo site blueticket.com.br.

