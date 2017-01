Artista Lucas Levitan ministra a oficina na Capital nesta sexta

News

O autor das imagens bacanas aí vai ensinar como invadir criativamente as fotos alheias. Porto-alegrense radicado em Londres, o artista LUCAS LEVITAN apresentará a oficina Em busca de histórias na Capital nesta sexta-feira (20/1), das 19h às 22h, na Galeria Hipotética (Rua Visconde do Rio Branco, 431). Durante a atividade, Levitan explicará aos participantes como funciona seu projeto PHOTO INVASION, em que intervém com seus desenhos em fotos de desconhecidos no Instagram.

Em poucos meses, a ação virou notícia em vários veículos internacionais _ atualmente, o ilustrador conta com 200 mil seguidores em seus canais de mídia sociais e mais de 85 mil pessoas pedem para que ele invada suas fotografias usando a hashtag #IWantToBeInvaded (Eu quero ser invadido).Os participantes da oficina desenharão suas próprias invasões em fotografias, com supervisão e ajuda de Levitan. A atividade custa R$ 120, com material incluído, e as vagas são limitadas _ mais informações e inscrições no site hipotetica.com.br/cursos.