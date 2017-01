Artista visual Ricardo Giuliani inaugura mostra "TransAparente" em Brasília 

Arte

A obra acima faz parte da exposição TransAparente, que o gaúcho RICARDO GIULIANI inaugura no próximo dia 17 na Galeria de Arte do 10º andar do Anexo IV da Câmara dos Deputados, em Brasília. São 11 trabalhos, entre desenhos, colagens, pinturas e imagens de raios-X.



Nascido em Quaraí, Giuliani é advogado, escritor, músico e artista visual. A mostra já foi exibida em Porto Alegre, na galeria Arte & Fato, em 2015.

Leia mais

Um papo sobre o jazz

Bailarino japonês volta à Porto Alegre para espetáculo na Casa Cultural Tony Petzhold



A curadoria é de Ana Zavadil, que também assina o texto do catálogo com Alfredo Fedrizzi e Gaudêncio Fidelis. A exposição fica em cartaz na Capital Federal até 8 de março.