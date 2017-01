Bando de Brincantes lançará minissérie na TV

News

O grupo gaúcho Bando de Brincantes foi contemplado em um edital do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro para a produção de conteúdo para TVs públicas. A trupe vai realizar uma minissérie com 13 episódios, criada a partir do livro e CD Jogos de Inventar, Cantar e Dançar.

– Serão episódios muito musicais e sensoriais, destinados a crianças de zero a três anos, contando com a animação das ilustrações da Monika Papescu, presentes no livro – explicou a artista, produtora cultural e educadora Viviane Juguero à repórter Camila Saccomori, da revista Donna.



Produzida pela Bactéria Filmes,a série será gravada neste ano,com estreia em 2018. Os episódios serão exibidos inicialmente em televisões públicas, educativas e comunitárias de todo o Brasil.