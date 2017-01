Beyoncé, Kendrick Lamar e Radiohead são as principais atrações do festival Coachella 2017

Para todas as tribos

Foi divulgada na última terça-feira a lista de atrações do festival Coachella 2017, que será realizado em abril, em Indio, na Califórnia. Entre os principais destaques estão Beyoncé, Kendrick Lamar e Radiohead, que encabeçam cada dia do evento.

Além do trio, o Coachella deste ano contará com nomes como Bon Iver, The xx, Lorde, Justice, New Order, entre outros. Veja abaixo o cartaz com a relação completa de artistas:

Leia mais

Ana Lonardi: cantora lança novo canal no YouTube

Segunda Maluca faz homenagem a Júpiter Maçã

Inspirada em música dos Replicantes, peça terá estreia no Porto Verão Alegre



É a primeira vez que Beyoncé se apresenta sozinha no palco do festival: ela já cantou com sua irmã Solange, em 2014, e participou do show de seu marido, Jay Z, em 2010. No último ano, a cantora lançou o álbum-visual Lemonade, que foi bastante aclamado pela crítica e esteve no topo de diversas lista de melhores discos de 2016 realizadas pela imprensa.

O rapper Kendrick Lamar já se apresentou no evento em outras oportunidades, mas é a sua primeira vez como atração principal. Em 2016, ele lançou Untitled unmastered – uma compilação de demos gravadas durante seu terceiro disco de estúdio, To pimp a butterfly (2015). Já o Radiohead lançou em 2016 o denso A moon shaped pool e voltou a fazer shows após quatro anos sem subir nos palcos.

O evento será realizado em dois finais de semana consecutivos (14, 15 e 16; 21, 22 e 23 de abril), oferecendo o mesmo lineup nas duas ocasiões. Os ingressos para os três dias de show têm o preço inicial de US$ 399 e começarão a ser vendidos nesta quarta-feira, às 11h locais (17h, de Brasília) no site coachella.com.