Brechó de Desapegos no Quintal Cultural

News

Neste sábado, das 14h às 20h, o Brechó de Desapegos vai realizar uma edição no Quintal Cultural (Rua Luiz Afonso, 549), gastrobar com minianfiteatro na Cidade Baixa. A ideia é misturar garimpo de roupas com drinques refrescantes para animar o povo que fica em Porto Alegre neste fíndi. Dentre as convidadas dessa edição estão a blogueira de moda Rafaela Keunecke, do site Hotlovedrama, e a baterista Letícia Rodrigues, integrante das bandas 3D e Cine Baltimore. Fora os desapegos,o espaço vai lançar sua carta de drinques e comidas de verão, em um happy hour com trilha sonora tri astral.



Leia mais:

The xx divulga segundo single de novo disco

Verônica Zardo posa para Carmen Steffens



Letícia Rodrigues Foto: Carú Leão / Divulgação