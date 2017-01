Buchecha, da dupla com Claudinho, faz show na serra gaúcha

News

O Bulls Brasil, casa sertaneja de Caxias do Sul, receberá o funk na primeira festa da temporada 2017 do espaço. No próximo dia 13, o Baile do Buchecha leva o funkeiro carioca para animar a Serra com hits sacolejantes como Quero te encontrar, Só love e Hot dog. Claucirlei Jovêncio de Souza, nome de batismo de Buchecha, estourou nacionalmente ao lado de Claudinho em 1996 com seu funk melody – o disco de estreia da dupla vendeu maisde 1,2 milhão de cópias.



Depois da morte do parceiro em um acidente de carro em 2002, o cantor seguiu em carreira solo – Funk pop (2015), mais recente álbum de Buchecha, conta com as participações especiais de Lenine, Paralamas do Sucesso, Ludmilla, Adriana Calcanhotto, Paula Toller, Emicida, Arnaldo Antunes e Rogério Flausino.A balada caxiense ainda conta como som dos DJs Luciano Lancini e Lilo Lorandi.