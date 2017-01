Cachorro Grande participa do programa Altas Horas

Música

Anota aí: a banda gaúcha Cachorro Grande vai estar no Altas Horas deste sábado. Além de tocar clássicos do rock nacional e estrangeiro nas vinhetas do programa, o quinteto apresenta seu novo disco, chamado Electromod (2016), e interage como apresentador Serginho Groisman e seus convidados.

As outras atrações da noite são o cantor e compositor Guilherme Arantes e as atrizes Isis Valverde e Cláudia Raia.O grupo vai mostrar o repertório do mais recente álbum em Porto Alegre no dia 18 de março, no Opinião.