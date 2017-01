Casa de Teatro de Porto Alegre estreia novo espetáculo

News

Estreia neste domingo, às 21h, no Teatro do Museu do Trabalho (Rua dos Andradas, 230), a nova montagem da Casa de Teatro de Porto Alegre. Baseada em Pterodátilos, do dramaturgo norte-americano Nicky Silver, Osso: No Fucking Life on Mars é o trabalho de conclusão da turma de 2016 do curso de formação de atores da escola de artes da Capital.

Dirigida por Denis Gosch, Francisco Gick e Larissa Sanguiné, com direção musical de Everton Rodrigues e direção de atores de Zé Adão Barbosa, a produção reúne 20 novos atores. Inspirando-se na acidez e na irreverência do texto teatral de Silver, Osso aborda assuntos contemporâneos como diversidade sexual, abuso de drogas, HIV, incomunicabilidade familiar, consumismo, violência moral e sexual.

E, por falar em David Bowie, o trabalho homenageia o cantor e compositor inglês não apenas no título – um dos clássicos do saudoso artista chama-se Life on Mars? –, mas também na trilha sonora: o jovem elenco canta e dança várias músicas do ídolo morto em janeiro de 2016.