Casamundi inicia série de atividades com entrada franca

News

Olha só que bacana: uma vez por mês, a Casamundi Cultura (Av. Borges de Medeiros, 2.500, sala 1.909) vai oferecer uma atividade com entrada gratuita na sua programação. A primeira atração da série Portas Abertas vai rolar no próximo dia 23, às 19h30min,e será dedicada a um dos mais importantes cineastas contemporâneos: o polonês Andrzej Wajda (1926 – 2016), que retratou a história de seu país e do Leste Europeu em seus filmes durante quase seis décadas.

Leia mais:

Vera Loca volta ao Theatro São Pedro neste verão

Levantamento faz diagnóstico do Parque Histórico Nacional das Missões



O legado do diretor de clássicos como Kanal (1957), Cinzas e Diamantes (1959), O Homem de Mármore (1977), O Homem de Ferro (1981)e Danton – O Processo da Revolução (1982) será o tema de uma palestra de Tiago Halewicz – pesquisador na área de cultura polonesa e organizador de vários festivais de cinema polonês em Porto Alegre.