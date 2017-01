Chico Saratt e Mário Barbará juntos no palco

Música

A ideia inicial era gravar um CD chamado Chico Saratt Canta Mário Barbará – mas, após o reencontro no Auditório Araújo Viana durante o show O Grande Encontro, o projeto se modificou: agora Mário Barbará vai dividir a cena com Chico Saratt em um DVD, rebatizado como Desgarrados. O repertório será composto pela obra de Barbará – tanto por músicas conhecidas tipo Desgarrados, Campesina e Couro Cru quanto por temas inéditos.

A parceria da dupla vem de longe: Saratt começou a carreira com Barbará, que o convidou para subir ao palco da Califórnia da Canção Nativa em 1984, quando defenderam juntos a canção Mala de Garupa. A gravação será em duas etapas. A primeira rola nesta quarta-feira em um pub da Capital, em evento para convidados. Além da dupla de cantores e compositores acompanhada de banda, o show contará com as participações especialíssimas de músicos como Thedy Corrêa, Hique Gomez, Renato Borghetti, Neto Fagundes e Ernesto Fagundes.

A segunda fase da rodagem será em fevereiro,em um estúdio porto-alegrense, com as presenças de Luiz Carlos Borges, Frank Solari, Bebeto Alves e Yamandu Costa. A direção do vídeo será de Rene Goya, da Estação Filmes, com direção musical de Paulinho Goulart. O DVD e o CD terão um site específico para comercialização: desgarradosdvd.com.br. Também será lançado um songbook das canções.