Cia. Teatro Novo volta a cartaz com "Sonho de Uma Noite de Verão"

Depois do musical O corcunda de Notre Dame (2014), a Cia. Teatro Novo volta a montar um novo espetáculo para o público adulto: a clássica peça Sonho de Uma Noite de Verão terá apresentações nos próximos dias 21, 22, 28 e 29, às 21h, nas dependências do Shopping DC e na Sala Carmen Silva do Teatro Novo DC (Rua Frederico Mentz, 1.561, Prédio D).

Comédia de erros sobre os infortúnios e os destinos de um punhado de casais desencontrados, o texto escrito por William Shakespeare (1564 – 1616) em meados de 1590 terá direção do ator Evandro Soldatelli (no centro ao fundo da foto aí à direita, acompanhado do elenco da montagem). A temporada faz parte da programação do Porto Verão Alegre.



– É um texto que eu sempre quis montar. É a primeira vez nos 48 anos de existência que a Cia. Teatro Novo tem um diretor de fora para dirigir uma peça – afirma Karen Radde, diretora do grupo.

O cenário é assinado por Diane Sbardelotto e os figurinos são uma criação coletiva, com assessoria de Daniel Lion. A produção promete surpreender o público com soluções cênicas inusitadas e música ao vivo.