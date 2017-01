Cineasta Eliane Caffé participará do Fórum Social das Resistências

News

Olha só que bacana: como parte da programação do Fórum Social das Resistências, a cineasta paulistana ELIANE CAFFÉ virá a Porto Alegre nesta semana apresentar seu novo filme, chamado ERA O HOTEL CAMBRIDGE. Com um elenco que inclui os atores José Dumont, Suely Franco e Carmen Silva, o longa narra a trajetória de um grupo de refugiados recém-chegados ao Brasil que, acompanhados por trabalhadores sem-teto, ocupam um velho edifício abandonado no centro de São Paulo.

Leia mais:

Os rappers da Osirys já estão gravando o álbum "Vida"

Camila Lucciola: "Faço uma escritora super livre, com padrões diferentes de relacionamento"



A preparação do filme levou dois anos e o projeto foi gerido por um coletivo que permitiu transformar todo o prédio –que é mesmo zona de conflito real – no set de rodagem. A programação no Cine Bancários (Rua General Câmara, 424)vai se desdobrar em dois dias: amanhã, às 19h, tem exibição do making of do filme, seguida de debate sobre cinema de resistência, a partir das 19h30min, com os diretores Eliane Caffé, Tata Amaral, Joel Zito Araújo e Silvio Tendler; já na sexta-feira,às 16h, rola uma sessão de Era o Hotel Cambridge.