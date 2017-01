Clube de Cultura promove  o Dia de Arte e Luta a Favor da Cultura, da Pesquisa e da Educação

News

Vai rolar hoje no Clube de Cultura (Rua Ramiro Barcelos, 1.853) uma maratona de atividades artísticas em protesto à política do governo estadual com relação à cultura, à pesquisa e à educação.

A função tem entrada franca e reunirá artistas, intelectuais e trabalhadores da cultura no Estado. O Dia de Arte e Luta a Favor da Cultura, da Pesquisa e da Educação começa às 17h, com a oficina A Arte que Diz Não, coordenada pela artista Laura Castilhos. Depois, às 19h,tem o sarau Poesia de Luta com uma penca legal de poetas.

Já às 19h30min, a mesa-redonda Cultura para quê? contará com o jornalista Moisés Mendes e o professor de literatura e escritor Luís Augusto Fischer. Finalmente, às 20h30min, o cantor Dudu Sperb e o violonista Toneco da Costa apresentam o pocket show Música de Protesto.