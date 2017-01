Drama bem-humorado no Porto Verão Alegre

News

Estreia nesta edição do Porto Verão Alegre o drama psicológico – mas com pitadas de muito humor – O que terá acontecido a Baby Jane?, que reúne novamente os atores Caio Prates, João Carlos Castanha e Lauro Ramalho, dirigidos por Zé Adão Barbosa. O quarteto montou em 1994 o espetáculo Escola de sereias, com remontagem em 2000 – que homenageava o cinema e já trazia uma curta cena de Baby Jane –, e A casa das três Irenes (2007).



Inspirada no filme de 1962 dirigido por Robert Aldrich e estrelado pelas ótimas Bette Davis e Joan Crawford,a peça conta a terrível história das irmãs Hudson. Jane (Castanha) é uma artista que, quando criança, ficou conhecida com o nome de "Baby Jane". Depois de um acidente, ela caiu no ostracismo e, já adulta, vive trancafiada na casa que divide com sua irmã Blanche (Ramalho). Determinada a voltar aos palcos, a atriz vai tentar retomar o personagem que a fez famosa –nem que para isso precise passar por cima de algumas pessoas bem próximas.



Para evocar ainda mais o filme de origem, Zé Adão incluiu algumas cenas em vídeo, captadas pelo videomaker Daniel Jainechine. A montagem estará em cartaz entre os dias 7 e 9 de fevereiro, no Teatro Sesc.