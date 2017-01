Dudu Sperb e Toneco da Costa interpretam Chico Buarque

Música

Para começar tri bem o ano, o cantor Dudu Sperb e violonista Toneco da Costa resolveram revisitar a obra de um mestre da música brasileira: Chico Buarque. No show Valsa Brasileira, a dupla vai apresentar no próximo dia 12, a partir das 21h, no Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, 22), vários clássicos de um dos maiores cancioneiros nacionais no formato voz e violão. No repertório, além de Chico em letra e música, há também algumas parcerias do compositor com Edu Lobo, Francis Hime, Roberto Menescal, Cristóvão Bastos e Tom Jobim.



