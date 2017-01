Eduardo Kobra pinta David Bowie em mural gigantesco nos Estados Unidos

Ziggy Stardust

Um dos locais onde os fãs foram prestar homenagem pela passagem de um ano da morte de DAVID BOWIE (1947 _ 2016) foi um edifício em Jersey City, que estampa este gigantesco mural aí, pintado pelo brasileiro EDUARDO KOBRA. O muralista finalizou no começo de novembro de 2016 o trabalho na fachada do prédio de apartamentos de luxo Cast Iron Lofts, com 18 metros de largura por 60 metros de altura.

De acordo com o artista paulistano, o convite para a obra, batizada de ZIGGY STARDUST, surgiu do prefeito da cidade norte-americana, Steven M. Fulop. Jersey City possui um projeto denominado Mural Arts Program, que já viabilizou 80 murais na cidade – o maior deles feito por Kobra. O objetivo é transformar as ruas de lá em uma galeria de arte urbana.

– Eu já tinha há cerca de quatro anos a arte criada para esse desenho. E a oportunidade de levá-la para um prédio surgiu com esse convite. David Bowie é uma inspiração para meu trabalho. Ele nunca se contentou com a fama e o reconhecimento já conquistado. E sempre buscou novas formas de desafio e de expressão. Também procuro, dentro das minhas possibilidades, diversificar meu estilo – explicou o artista, que se prepara para inaugurar em março um ateliê em Jersey City: – É uma base importante, porque farei este ano 28 murais nos Estados Unidos.

