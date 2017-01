Elias Barboza apresenta novo álbum

Música

O sujeito tri de bem com a vida aí em cima é o jovem bandolinista, compositor e arranjador gaúcho Elias Barboza, que se prepara para lançar um novo disco neste ano. Luminoso vai passear por diversos ritmos: tem samba, choro, baião, lundu, afro-samba, frevo, polca e habanera no álbum.

Leia mais:

Bando de Brincantes lançará minissérie na TV

Sandro Portes expõe fotografias na Casa de Cultura Mario Quintana



Ao lado de seu quinteto de bambas – formado por João Vicente no violão de sete cordas, Fabio Azevedo no cavaquinho, Matheus Kleber no acordeom e piano e Fernando Sessé na percussão e sampler –, Barboza vai mostrar uma prévia desse novo trabalho em um show neste sábado, a partir das 18h, no barco Cisne Branco, com entrada pelo Cais do Porto e ingressos a R$ 40. Quem for estará contribuindo para um inovador crowdfunding: a renda do couvert será destinada a ajudarnos custos da gravação do disco.