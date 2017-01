Encontro para falar sobre Erico Verissimo  

News

Refletir sobre o lugar que Erico Verissimo (1905 – 1975) ocupa na literatura brasileira e discutir temas de sua obra. Esses são os motes do encontro Tempo de Erico Verissimo, que vai rolar nesta quarta durante todo o dia na sede do Instituto Moreira Salles (IMS) no Rio de Janeiro.

A palestra de abertura, chamada Ambiguidade Crítica da Obrade Erico Verissimo, será ministrada por Beatriz Badim de Campos,mestre em literatura e crítica literária pela PUC-SP, enquanto o encerramento ficará a cargo da historiadora e crítica de arte Paula Ramos, que falará sobre A Modernidade Impressa –bela exposição sobre a Revista do Globo, editada por Erico, que foi exibida no Margs no ano passado.

O acervo do escritor gaúcho chegou ao IMS em 2009, proveniente da Associação Cultural Acervo Literário Erico Verissimo (Acalev), e inclui biblioteca e arquivo com documentos, rascunhos, notas e fotografias. O conjunto conta ainda com o romance inacabado A Hora do Sétimo Anjo.