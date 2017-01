Exposição "Universos singulares" fica até o fim de janeiro no Pallet Bar, em Atlântida

News

Lembra que nesta semana a coluna noticiou que o PALLET BAR estava abrindo sua temporada de verão decorando suas mesas com ilustrações criadas especialmente por um trio de artistas? Pois tem mais arte no estiloso gastrô bar em Atlântida: a coletiva UNIVERSOS SINGULARES exibe até final de janeiro nas paredes do local alguns dos trabalhos de integrantes da Escola de Fotografia Artística Danny Bittencourt.



Uma das fotos da exposição é esta aqui, chamada O BANHO DA MERETRIZ, clicada por HELOISA MEDEIROS. Censurada nas redes sociais, a foto foi tirada durante uma performance no Museu do Sexo das Putas, em Belo Horizonte.



A imagem está entre as obras de Heloisa selecionadas para integrar a mostra GEOGRAFIASDA VIOLÊNCIA, realizada em meados deste mês na capital argentina. A atividade fez parte da programação do 3º Congreso de Estudios Poscoloniales e da 4ª Jornadas de Feminismo Poscolonial, promovidos pela Universidad Nacional de San Martín e pela Universidad de Buenos Aires.