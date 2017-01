Felipe Nepomuceno e Pablo Giorgelli entrevistam cineastas 

News

Olha só que bacana: estreia neste domingo,às 21h30min, no Canal Brasil, o programa Janelas Abertas, que reúne depoimentos de cineastas internacionais. O brasileiro Felipe Nepomuceno e o argentino Pablo Giorgelli – diretor do ótimo filme Las acacias (2011) –, fizeram a mesma pergunta para 15 renomados realizadores: "O que é o cinema?".

No episódio de estreia, o mexicano Alfonso Cuarón, vencedor de dois Oscar por Gravidade (2013),fala sobre as influências de clássicos como Ladrões de bicicleta (1948), do italiano Vittorio De Sica,e revela detalhes de seus filmes, como Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban (2004). No domingo seguinte, o norte-americano Terry Gilliam recorda a produção de 12 macacos (1995), sucesso estrelado por Bruce Willis, e os hilariantes bastidores de Monty Python e o cálice sagrado (1975) – comédia protagonizada pelo famoso grupo humorístico britânico.



As outras entrevistas, exibidas sempre aos domingos, serão com Juan José Campanella, Hirokazu Koreeda, Jia Zhangke, Fernando Coimbra, Diego Luna,Atom Egoyan, Amat Escalante, Sebastián Lelio,Todd Haynes, Fernando Trueba, Bertrand Tavernier, David Byrne e Santiago Segura.