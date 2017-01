Filme "Joaquim" concorrerá ao Urso de Ouro no Festival de Berlim

News

O filme brasileiro Joaquim, do diretor pernambucano Marcelo Gomes, concorrerá ao Urso de Ouro no Festival de Berlim – a 67ª edição vai rolar de 9 a 19 de fevereiro.

O longa-metragem mostra o envolvimento de Tiradentes com uma escrava, antes de o alferes virar inconfidente. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira na capital alemã. O Brasil já recebeu duas vezes o principal prêmio da Berlinale: em 1998, por Central do Brasil, de Walter Salles, e em 2008, com Tropa de Elite, de José Padilha.