Gaitista norte-americano Birdlegg se apresenta no Santander Cultural

Música

O blues sempre se destaca na programação musical do SANTANDER CULTURAL, que costuma trazer a Porto Alegre destaques nacionais e estrangeiros do gênero. A próxima atração blueseira será o gaitista norte-americano BIRDLEGG,que vai se apresentar na Capital no dia 22 de fevereiro, a partir das 19h.

Nascido em Harrisburg, na Pensilvânia, em 1947, o músico começou a carreira tardiamente: aos 26 anos, sem nunca ter tido uma aula de música, entrou em uma loja e comprou sua primeira harmônica. Depois de tocar com várias estrelas do blues, Birdlegg lançou em 2005 seu primeiro disco, chamado Meet Me on the Corner. No repertório de seus shows, estão composições próprias como Barely Hanging On e Don¿t Set Down at the Table e versões para temas blueseiros do tipo You Upset My Mind, de Jimmy Reed, e Fanny May, de Glasco Waynon.