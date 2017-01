Gilberto Gil homenageia Yamandu Costa com canção

Música

Deu no Blog do Moreno, do jornal O Globo: Yamandu Costa foi homenageado com uma canção escrita especialmente para ele por ninguém menos do que Gilberto Gil. O cantor e compositor baiano revelou o presente no dia 19 de dezembro passado, durante o almoço de aniversário da cantora Roberta Sá no apartamento-estúdio do grande violonista gaúcho no Rio de Janeiro.

Na música, um samba meio bossa nova, Gil elogia a destreza e a rapidez do instrumentista: "Parece que é pressa / Mas é só suingue à beça e bossa e pulsação".



Segundo o colunista Jorge Bastos Moreno, a primeira parte instrumental da composição seria um espaço reservado por Gil para Yamandu imprimir sua marca, interpretando essa introdução como quiser. Entre os inúmeros projetos do inquieto Yamandu, estão dois concertos com a Camerata Jovem da Ação Social pela Música, sexta e sábado, na Sala Cecília Meireles, no Rio, e um novo disco solo, cujas 13 faixas começaram a ser gravadas na semana passada. Outra novidade bacana é um aplicativo pelo qual o músico oferecerá registros inéditos e de arquivo feitos ao vivo e em estúdio, master classes exclusivas e partituras.

O app deverá chegar aos iPhones até o fim do mês e à Apple TV em fevereiro, contendo material gratuito e pago – com a opção de assinatura, que dará direito a uma faixa inédita por mês.