Graforreia Xilarmônica se reúne no Batmacumba, no próximo dia 19

A Graforreia Xilamôrnica voltará a se reunir no próximo dia 19 de janeiro, a partir das 22h30min, no Bar Batmacumba (João Alfredo, 701), com a formação que gravou os três discos oficiais: Frank Jorge (baixo e voz), Carlo Pianta (guitarra e voz) e Alexandre Birck (bateria).

No repertório do show, o grupo deve tocar hits como Amigo Punk, Nunca Diga, Literatura Brasileira, Bagaceiro Chinelão, entre outros. Os ingressos custam R$ 25 (promocional) e R$ 30 (1º lote) e já podem ser adquiridos pelo site sympla.com.br.