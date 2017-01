Humberto Gessinger anuncia que lançará novo disco

Música

Nem só de notícias ruins vivemos atualmente: Humberto Gessinger publicou na quarta-feira em seu blog que tem novidades vindo por aí. Uma delas é o lançamento em breve de um novo disco, chamado Desde Aquela Noite, que vai recuperar três parcerias bem bacanas do músico gaúcho: Alexandria, escrita com Tiago Iorc e gravada pelo cantor e compositor brasiliense em seu álbum Troco Likes (2015); O que Você Faz à Noite, feita com Dé, na época baixista do Barão Vermelho, e registrada pela banda em Carnaval (1988); e Olhos Abertos, letra criada em cima de uma base já feita pelo Capital Inicial, que gravou a canção em Todos os Lados (1989).

Desde Aquela Noite repetirá os formatos digital e vinil e a formação de trio –com Rafa Bisogno e Nando Peters – do trabalho anterior do cara, Louco pra Ficar Legal (2016). A outra boa nova é que o projeto será apresentado na nova turnê nacional de Gessinger, batizada de Desde Aquele Dia, que estreia em 17 de março, no Vivo Rio.