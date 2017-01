João Moreira Salles e Davi Pretto têm filmes confirmados no Festival de Berlim

Cinema

Mais dois filmes brasileiros acabam de ser confirmado para o Festival de Berlim. Com o carioca No Intenso Agora e o gaúcho Rifle, já são oito longas nacionais selecionados para a 67ª Berlinale – que vai rolar de 9 a 19 de fevereiro.

NO INTENSO AGORA, escrito e dirigido por JOÃO MOREIRA SALLES, terá sua estreia mundial na mostra Panorama. Narrado em primeira pessoa pelo realizador do antológico Santiago (2007), o documentário reúne quatro conjuntos de imagens da década de 1960: os registros da revolta estudantil francesa em maio de 1968; os filmes feitos por amadores durante a invasão da Tchecoslováquia em agosto do mesmo ano, quando as forças lideradas pela União Soviética puseram fim à Primavera de Praga; as filmagens do enterro de estudantes, operários e policiais mortos durante os eventos de 1968 nas cidades de Paris, Lyon, Praga e Rio de Janeiro; e as cenas que a mãe do diretor filmou como turista na China em 1966 – ano em que se implantou no país a Grande Revolução Cultural Proletária.

– Dez anos separam No intenso agora de Santiago. Apesar da distância, tenho a impressão de que são filmes aparentados. Não me refiro apenas ao aspecto pessoal dos documentários, mas também ao modo como eles foram realizados. Os dois são essencialmente filmes de arquivo, nascidos na ilha da edição – explica Moreira Salles.

Já RIFLE, de DAVI PRETTO – diretor do ótimo Castanha (2014) –, estará na mostra Fórum. É o segundo título gaúcho anunciado pelo festival alemão: Mulher do Pai, de Cristiane Oliveira, participa da seção Generation.Tanto Rifle quanto Mulher do Pai foram contemplados pelo Prêmio Santander Cultural/Prefeitura de Porto Alegre/APTC-RS de desenvolvimento de projetos de longa-metragem, ação desenvolvida em parceria com a Coordenação de Cinema, Vídeo e Fotografia daSecretaria da Cultura de Porto Alegre.