Marcelo Faria: "Andei pelado pelo set o tempo todo"

– Andei pelado pelo set o tempo todo. Pra mim, não muda porra nenhuma ficar sem roupa.

Ator MARCELO FARIA, 45 anos, fala à revista Tpm sobre a nudez de seu personagem Vadinho no remake do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, que tem Juliana Paes no papel principal e estreia prevista para o primeiro semestre deste ano.

– No próximo filme também fico nu em 70% das cenas.



