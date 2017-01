Marquise 51 Sessions vai reunir Cartolas, Identidade e Tenente Cascavel no bar Opinião

Música

Sabe a galera aí do em cima? Pois é o povo que estará no palco do bar Opinião no próximo dia 19 para a primeira edição da Marquise 51 Sessions – e que se reuniu antes para a foto, clicada especialmente para a Contracapa. As bandas Cartolas, Identidade e Tenente Cascavel vão tocar na íntegra seus respectivos discos Original de Fábrica (2007), Identidade Zero (2002) e TNT II – álbum lançado pelo grupo TNT em 1988.

Parceria da Marquise 51 com a Todt Produções, a festa pretende juntar nas próximas edições outras bandas queridas apresentandoao vivo seus álbuns clássicos, da primeira à última faixa.