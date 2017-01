Mostra "Czech Press Photo" será inaugurada no dia 19 de janeiro

News

As incríveis fotos aí fazem parte da exposição CZECH PRESS PHOTO, que será inaugurada no próximo dia 19, às 18h30min, nas Salas Negras do MARGS. A mostra traz uma retrospectiva das imagens vencedoras dos vinte anos de existência do concurso jornalístico, clicadas por diversos fotógrafos tchecos e eslovacos.

São 21 fotos vencedoras e mais 29 trabalhos escolhidos a partir dos 21 editais do concurso anual, criado em 1995. Seus autores são membros de equipes de periódicos tchecos e de agências de notícias – mas também fotógrafos independentes que colaboram com as mídias, ou mesmo estudantes de cursos superiores.

A seleção de 50 fotografias registra desde as enchentes na Morávia, em 1997, e em Praga, em 2002, quanto o sucesso dos atletas tchecos nos Jogos Paralímpicos de Atenas, em 2004 – passando por documentos do sofrimento humano em lugares como Ruanda e Kosovo.

O evento é uma das primeiras ações resultantes do intercâmbio cultural firmado em 2016 entre o Estado do Rio Grande do Sul e a República Tcheca, envolvendo a Secretaria de Estado da Cultura e o consulado honorário tcheco em Porto Alegre.

SERVIÇO

CZECH PRESS PHOTO

Abertura: 19 de janeiro de 2017

Visitação: De 20 de janeiro a 12 de março de 2017

Local: Salas Negras do MARGS

Entrada franca

