Mostra de Cinema de Tiradentes comemora 20 anos

Cinema

Vitrina para o novíssimo cinema brasileiro de invenção, a Mostra de Cinema de Tiradentes está celebrando 20 anos em 2017. O festival que abre o calendário de eventos cinematográficos no Brasil vai rolar na bela cidade história mineira entre os próximos dias 20 e 28. A 20ª edição exibirá 72 filmes de 11 Estados, divididos em 10 mostras temáticas. As atrizes e diretoras Leandra Leal e Helena Ignez serão as homenageadas do evento.



Leia também

Inspirada em música dos Replicantes, peça terá estreia no Porto Verão Alegre

Quarta Cultural estreia programação de janeiro no dia 4

Shakira: "Faço o que posso para ajudar a construir um futuro melhor"



Entre os títulos escolhidos estão dois curtas gaúchos: A ANTOLOGIA DE ANTONIO, de Bruno Oliveira, que será exibido na Mostra Jovem, e LIPE, VOVÔ E O MONSTRO (acima), de Felippe Steffens e Carlos Mateus. Escalada para a Mostrinha em Tiradentes, a animação Lipe... foi a vencedora do concurso de curtas gaúchos do 44º Festival de Cinemade Gramado, levando o prêmio de melhor filme –além de ganhar também na categoria de direção de arte.