Multipalco Theatro São Pedro recebe patrocínio de R$ 500 mil

A Associação Amigos do Theatro São Pedro inicia o ano comum a baita notícia: o Banrisul confirmou o patrocínio de R$ 500 mil ao projeto Multipalco por meio da Lei de Incentivo à Cultura – o que permitirá a execução dos acabamentos necessários ao funcionamento do foyer do local.

O projeto de extensão do Theatro São Pedro já conta com mais de 18 mil metros quadrados de área construída – incluindo a Concha Acústica, espaço para workshops e oficinas, Sala da Música, restaurante e estacionamento. Entretanto, ainda falta muita coisa a ser feita: estão previstos no projeto outros espaços, tanto para apresentações quanto de formação (aulas teóricas e práticas), com salas para oficinas e cursos, teatro italiano, sala para dança, teatro oficina e bar-cafeteria – além de áreas operacionais e administrativas.