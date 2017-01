"O Zoológico de Varzóvia": filme conta a história de heroína polonesa

News

Com previsão de estreia no Brasil para abril, o filme O Zoológico de Varzóvia conta a incrível história real de Antonina Zabinska (1897 – 1974), polonesa que se tornou uma heroína para centenas de pessoas durante a II Guerra. Com direção da neozelandesa Niki Caro – de Encantadora de Baleias (2002) e Terra Fria (2005) –, o drama é estrelado por Daniel Brühl, Johan Heldenbergh e Jessica Chastain.

A história começa em 1939, na Polônia, onde Antonina (Jessica) e seu marido Jan (Heldenbergh, do ótimo filme belga Alabama Monroe) cuidam do zoológico de Varsóvia. Quando o país é invadido pelos nazistas, o casal é forçado a se reportar ao chefe do zoológico (Brühl) recém-nomeado pelos alemães. No entanto, os dois começam a trabalhar secretamente ao lado da resistência a fimde resgatar judeus do Gueto de Varsóvia –mesmo que para isso Antonina coloque sua própria vida e a de seus filhos em risco.