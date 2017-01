Oficina de Choro do Santander Cultural expande atividades em 2017

Música

Uma das iniciativas artísticas mais relevantes do Estado, a OFICINA DE CHORO DO SANTANDER CULTURAL vai expandir suas atividades em 2017. As novidades serão apresentadas à imprensa no próximo dia 10. O projeto que já existe há 12 anos ampliará a carga horária e a equipe de professores, aumentando o número de alunos e acrescentando novos conteúdos – como aulas de criação e improviso, divididas em dois encontros semanais.

Atualmente coordenada pelo violonista MATHIAS PINTO, a oficina ganhará o reforço no corpo docente de jovens músicos de destaque no cenário da música instrumental gaúcha: o flautista LUCIAN KROLOW, o cantor e cavaquinista ALEXANDRE SUSIN, SAMUCA DO ACORDEON,o pandeirista GUILHERME SANCHES e o bandolinista ELIAS BARBOZA (todos na foto ao lado).A programação segue gratuita e com classificação livre para alunos de todos os níveis. Mais informações e inscrições pelo telefone (51) 99562-0271 e no e-mail oficinachoroesamba@gmail.com, ok?