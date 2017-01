Orquestra Petrobras Sinfônica toca "Ventura", da banda Los Hermanos

Música

Após esgotar em tempo recorde os ingressos para as primeiras apresentações do projeto Ventura Sinfônico no Rio de Janeiro, a Orquestra Petrobras Sinfônica anuncia uma nova turnê que passará por Porto Alegre. A apresentação na capital gaúcha será no dia 16 de fevereiro, no Auditório Araújo Vianna, a partir das 20h.

O concerto apresenta uma releitura do álbum Ventura (2003),um dos mais amados da banda Los Hermanos, matando a saudade dos fãs de sucessos como Cara Estranho, O Vencedor e Último Romance – que ganharam arranjos inéditos. Os concertos contam com a participação de 40 músicos do conjunto, regidos pelo maestro Felipe Prazeres, e novos nomes da música brasileira como convidados: Rodrigo Costa, em Porto Alegre, e Roberta Campos, em São Paulo. Os ingressos já estão disponíveis no site ingressorapido.com.br e nos pontos de venda.