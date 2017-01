Os Fagundes celebram aniversário no Cisne Branco

Soprando velas

Nada como soprar as velas e comemorar mais um ano de vida e tocando música no Guaíba. No próximo dia 17, Os Fagundes voltarão a se apresentar no barco Cisne Branco. Desta vez, o passeio celebra os aniversário de Paulinho e Ernesto. O início das atividades está previsto para as 19h e se encerra às 23h.

Os ingressos custam R$ 50, que dão direito ao passeio e show. Os bilhetes estão à venda no Cais do Porto de Porto Alegre, no armazém B3, mesmo local do embarque. No barco, será comercializado petiscos, bebidas e opção para jantar.

Mais informações podem ser obtidas pelos seguintes telefones: (51) 3224-5222 e (51) 99712-5672.