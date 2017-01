Os rappers Sopranos MCs lançarão novo disco

Música

Gênero musical cada vez mais popular também aqui no Sul, o hip hop possui uma cena vigorosa e crescente no Estado. Um dos nomes da nova geração do estilo é o duo Sopranos MCs. Criado em 2014 na Vila Augusta,em Viamão, pelos rappers Juliano Souza e Fernando Vaz, o grupo está trabalhando atualmente no seu segundo disco, que vai se chamar Bem Vindo ao Jogo. No final de 2016, os caras lançaram o single do novo álbum, intitulado De Volta ao Jogo.



