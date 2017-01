Ospa ganha verba de quase meio milhão de reais

$$$

Nesta terça-feira, às 15h, no gabinete do governador José Ivo Sartori, será assinado um contrato de repasse financeiro que destina R$ 482 mil à Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). A verba é oriunda de uma emenda parlamentar inscrita pelo senador Lasier Martins no Orçamento de 2016, via Ministério da Cultura.

A verba será usada para as seguintes aquisições:

– Cadeiras específicas para a Ospa e a Ospa Jovem, grupo formado por crianças e jovens da Escola de Música da Ospa.

– Cadeiras para o Coro Sinfônico da Ospa, grupo vocal que conta com quase 40 anos de história.

– Vibrafone.

– Xilofone.

– Estantes para partituras.

– Cases para os instrumentos.

– Instrumental de percussão.

Os instrumentos musicais que serão renovados têm mais de 20 anos de uso e estão bastante desgastados. Esses equipamentos serão utilizados na nova sala de ensaios da Ospa, que será inaugurada em março no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF).